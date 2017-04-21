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Депутати допоможуть НАЗК із техзавданням для e-декларування

П'ятниця, 21 квітня 2017, 14:19

Голова комітету з питань запобігання і протидії корупції Єгор Соболєв попросив депутатів допомогти Національній агенції з протидії корупції з розробкою техзавдання щодо системи електронного декларування.

Про це він заявив на засіданні парламентського комітету.

Спершу депутат Олег Барна сказав, що виникають питання до конкурсної комісії щодо обрання керівництва НАЗК і щодо тендерної комісії, яка обрала як розробника програмного забезпечення ТОВ "Міранда".

Він зокрема, закликав розробити технічне завдання для системи e-декларацій. Для цього "Держспецзв'язок повинен сказати, як технічно вирішити це питання".

У свою чергу, Єгор Соболєв сказав: "Я прошу тих депутатів, які вже займалися проблемою функціонування реєстру, разом із Юрієм Богунком допомогти агенції розробити і технічне завдання, і рішення про конкурс на розробку нового програмного забезпечення, і згадане урядове регламентування порядку звільнення, погодження і переміщення".

За його словами, "якщо агенція просить – комітет завжди допомагає".

"Друге: я прошу секретаріат підготувати до наступного засідання урядовий законопроект – і кожному його добре проаналізувати, зробити дискусію. Прошу врахувати, що ми маємо ризик, що наше рішення, як ми тут прийняли, в залі можуть бути зовсім інакшими", – сказав голова комітету.

"Прошу підготувати юридичне роз’яснення від комітету про доступ до реєстрів Агенції з запобігання корупції. У письмовому вигляді зібрати думки членів комітету – надіслати прем’єр-міністру, міністру юстиції, керівнику інформаційних систем і всім людям, яких це може стосуватися і які є розпорядниками реєстру", – заявив Єгор Соболєв.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: деклараціїНАЗКВерховна Рада
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