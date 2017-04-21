На Донбасі стали менше порушувати режим "тиші" – ОБСЄ

У Спеціальній моніторингової місії (СММ) ОБСЄ по Україні констатують зниження рівня порушень припинення вогню на Донбасі минулого тижня.

Про це повідомив перший заступник глави СММ ОБСЄ Олександр Хуг в п'ятницю в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"За минулий тиждень кількість порушень припинення вогню, зафіксованих СММ, зменшилася приблизно на 20%, якщо порівнювати з позаминулим тижнем", - повідомив він.

Хуг також зазначив, що за минулий тиждень СММ зафіксувала 200 вибухів з забороненого Мінській угоді важкого озброєння, в той час як на позаминулому тижні – понад 600.

"Тенденція до зниження рівня насильства прямо пов'язана з тенденцією до зниження кількості жертв серед мирного населення. Минулого тижня ми зафіксували двох поранених серед цивільного населення, в той час як на позаминулому тижні - 6", - поінформував Хуг.

Як відомо, у п'ятницю в штабі АТО повідомили, що двоє українських військовослужбовців загинули, 8 отримали поранення в зоні проведення антитерористичної операції 20 квітня.