Суд почав обирати запобіжний захід Переломі

Солом'янський райсуд Києва почав обирати запобіжний захід для колишнього голови спостережної ради Одеського припортового заводу Сергія Переломи в справі колишнього депутата Верховної Ради Миколи Мартиненка.

Про це передає кореспондент "Українських новин" з місця подій.

Суддя Олександр Бобровник почав розглядати клопотання про арешт Переломи під час перерви в справі Мартиненка.

Адвокати екс-депутата, які також є захисниками Переломи, заявили відвід судді Бобровнику, обвинувачуючи його в упередженості.

Прокурори його не підтримали.

Близько 19:50 суд оголосив перерву в розгляді у цій справі для розгляду заяви про відвід.

Як відомо, 20 квітня НАБУ затримало Мартиненка.

Перелома також є обвинувачуваним у розкраданні 205 млн гривень коштів ОПЗ.