Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Найближчими днями українцям обіцяють дощ, мокрий сніг і заморозки

Субота, 22 квітня 2017, 18:47

У найближчу добу в Україні очікується дощ, в Карпатах - з мокрим снігом.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у північних областях вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ; на решті території часом дощ, у Криму та Приазов'ї вночі без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-12 м/с. Вночі 1-6° тепла, у північних, західних, місцями Вінницькій, Черкаській, Запорізькій, Херсонській області та в Криму заморозки 0-5°; вдень 8-13° тепла, на високогір'ї Карпат вночі та вдень 0-5° морозу.

У Києві вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ; температура вночі 1-3° тепла, вдень 9-11°.

 

24 квітня вночі без опадів, лише в східній частині прогнозується дощ, в Карпатському регіоні - слабкий мокрий сніг; вдень в Україні місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі на півдні та сході 1-6° тепла, на решті території заморозки 0-5°; днем в Україні 8-13° тепла.

У Києві вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки 0-2°, температура вдень 10-12° тепла.

 

Інтерфакс-Україна

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
погода
У Львові блискавка влучила в трансформатори: можуть бути перебої зі світлом
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
Останні новини
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
Усі новини...
Реклама: