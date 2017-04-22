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У Краматорську 7-річний хлопчик знайшов у дворі школи 14 гранат

Субота, 22 квітня 2017, 21:57

У Краматорську Донецької області 7-річний хлопчик знайшов на території школи коробку з 14 гранатами.

 
Всі фото краматорського відділу поліції

Як повідомляє краматорський відділ поліції, у суботу о 19.15 до кол-центру "102" надійшло повідомлення від 34-річної краматорчанки.

Жінка повідомила, що її 7-річний син, гуляючи разом із друзями, у куті двора ЗОШ №3 поблизу паркана знайшов у коробці предмети, схожі на гранати.

 

"На щастя, дитина знала, яку небезпеку можуть становити боєприпаси, та відразу розказала про знахідку матері", - зазначили в поліції.

На місце події миттєво виїхали правоохоронці та оточили територію. За попередньою інформацією,  у коробці знаходиться 7 гранат РГД-5 та 7 гранат Ф-1. У бойових боєприпасів викручені запали, однак вони знаходяться разом у коробці.

Наразі на місці працюють вибухотехніки.

Теми: Донецька область
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