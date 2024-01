Авіаудар в сирійській провінції Ідліб знищив останній госпіталь

На півночі Сирії, в провінції Ідліб, яку контролюють повстанці, нанесено авіаудар по тимчасовому госпіталю.

Про це пише Радіо Свобода.

Як повідомляє агентство AFP, посилаючись на сирійських правозахисників, поранені 5 медиків, під завалами залишаються ще 4 людини. Госпіталь припинив роботу.

Поки не встановлено, які саме літаки атакували - урядові чи російські.

При цьому німецький журналіст Джуліан Рьопке написав у Twitter, що удар наніс російський літак СУ-34, уточнивши, що це був останній госпіталь в провінції.

#Reports A #Kremlin regime Su-34 dropped a bunker buster to destroy the underground hospital in #Abdin , the last clinic in southern #Idlib . pic.twitter.com/Dm49ZFWaiB

У суботу ж надійшли повідомлення про новий удар урядової авіації по позиціях повстанців на півдні країни, в околицях міста Дераа. Одна з бомб влучила в мінарет мечеті.

SYRIA - The minaret of a mosque is engulfed by smoke following a air strike by gov. forces on a rebel-held area near Daraa. 📷 @AbazidMohamad pic.twitter.com/ViLlSa6F4K