Туск назвав Макрона найбезпечнішим кандидатом у президенти Франції

Еммануель Макрон є найбільш проєвропейським і найбезпечнішим з точки зору польських інтересів кандидатом у президенти Франції.

Про це в суботу у коментарі журналістам заявив президент Європейської Ради Дональд Туск, передає Укрінформ.

"У Франції найбільш проєвропейським і, напевно, найбезпечнішим з точки зору польських інтересів є Еммануель Макрон. Мій колега з європейської родини (Європейської народної партії - ред.) і багаторічний друг Фійон, хоч може трохи більше євроскептичний, але також безпечний з точку зору Європи і Польщі", - заявив Туск.

Водночас він додав, що політична інтуїція, яка раніше підказала йому результати референдуму про вихід Великої Британії з ЄС, а також результати президентських виборів у США, схиляє його до думки, що до другого туру виборів у Франції вийдуть центрист Макрон і лідер націоналістичного Народного фронту Марін Ле Пен.

Він висловив сподівання, що у фіналі президентських виборів у Франції "не буде драматичної несподіванки".

Перший тур президентських виборів у Франції відбудеться 23 квітня, а другий - 7 травня.