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Поліція звільнила київського бізнесмена, якого тримали в заручниках

Неділя, 23 квітня 2017, 14:03

На Київщині поліція затримала чоловіка, який тримав у заручниках столичного бізнесмена.

Як повідомляє прес-служба поліції Київської області, в Києві невідомі викрали одного з підприємців біля його будинку. За звільнення заручника вимагали від рідних потерпілого 100 тисяч доларів. Поліція одразу розпочала пошуки чоловіка, були орієнтовані різні підрозділи.

Правоохоронці з'ясували, що підприємця можуть незаконно тримати в одному з сіл Броварського району. Співробітники карного розшуку та Головного управління поліції Київщини разом з прокуратурою провели спеціальну операцію із звільнення заручника, задіявши спецпризначенців. 

 
Фото поліції Київщини

В результаті обшуку помешкання вилучили речові докази. У порядку ст. 208 КПК затримали господаря будинку, який у себе в підвалі тримав прив'язаним підприємця. Ним виявився 25-річний місцевий мешканець.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст. 187 (розбійний напад), ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють інших причетних до злочину.

Теми: Київполіція
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