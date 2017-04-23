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В Одесі військовий прокурор попався п'яним за кермом

Неділя, 23 квітня 2017, 18:55

В Одесі у стані алкогольного сп'яніння затримали співробітника військової прокуратури Південного округу Сергія Ярового.

Про це у Facebook повідомив керівник громадської організації "За прозору владу" Дмитро Кондратьєв.

"21 квітня близько 3:45 на вулиці Генуезькій 24/1 патрульна поліція зупинила автомобіль Honda Civic, що належить Яровому Сергію Олександровичу - начальнику відділу військової прокуратури Південного округу", - повідомив він. 

"Під час проходження огляду було зафіксовано рівень алкоголю в крові на рівні 1,76 проміле, що в 9 разів перевищує норму. Було складено протокол за ч.1 ст. 130 КУпАП. Але коли прокурору дали його підписати, він спочатку спробував писати свої коментарі, а потім вирвав протокол з рук інспектора, порвав його, зім'яв і кинув в калюжу", - повідомив Кондратьєв.

"Після бійок, фізичного опору та інших розбірок його доставили до відділку поліції, де склали протоколи за 130, 173 (дрібне хуліганство) та 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника поліції)", - додав він.

 
 

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