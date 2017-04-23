Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Неділя у зоні АТО: один військовослужбовець загинув, 2 поранено

Неділя, 23 квітня 2017, 19:21
Неділя у зоні АТО: один військовослужбовець загинув, 2 поранено

У зоні проведення АТО протягом 23 квітня бойовики відкривали вогонь 18 разів, один військовослужбовець ЗСУ загинув, двоє зазнали поранень. 

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО ввечері 23 квітня. 

"Захисника Світлодарської дуги, важкопораненого кулею снайпера,  вертольотом евакуйовано до військового шпиталю у Дніпро. Першу медичну допомогу військовослужбовцю надали у розташуванні підрозділу, а вже у Бахмутській лікарні його стан було стабілізовано та проведено заходи з підготовки до евакуації повітряним шляхом", - зазначили у штабі. 

 

За даними штабу, на Донецькому напрямку бойовики обстріляли позиції АТО у районі Троїцького з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, автоматичних гранатометів та кулеметів великого калібру.

"Біля Авдіївки ворог вів вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З мінометів калібру 82-мм - по позиціях поблизу Луганського. Біля Невельського та Троїцького бойовики стріляли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, біля Пісків та шахти "Бутівка" – з гранатометів та стрілецької зброї", - йдеться у звіті штабу.

По позиціях поруч Зайцевого противник вів вогонь зі стрілецької зброї, біля Авдіївки діяли ворожі снайпери.

На Приморському напрямку біля Водяного, Гнутового та Павлополя з боку ОРДО вели вогонь зі стрілецької зброї, у районі Водяного - снайпери.

На Луганському напрямку з 82-мм мінометів та кулеметів великого калібру бойовики обстріляли опорні пункти біля Новозванівки, біля Новоолександрівки били з озброєння БТР та гранатометів.

Українська правда 

Теми: АТОДонбасжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
Усі новини...
Реклама: