Перший тур виборів президента Франції: У лідерах - Макрон і Ле Пен

За даними екзит-полів, за підсумками голосування у першому турі виборів президента Франції лідирують Емманюель Макрон та Марін Ле Пен.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на бельгійський телеканал RTBF.

Згідно з повідомленням, Макрон набирає 24%, а Ле Пен - 22%.

За ними слідують Франсуа Фійон і Жан-Люк Меланшон, які отримали 20,5% і 18%, відповідно.

За даними AFP, станом на 17:00 явка на виборах, що відбулися 23 квітня, склала 69.4%, що трохи менше, ніж у 2012 - 70,6%.

Публікація у Франції будь-якої інформації про попередні результати голосування заборонена до закриття останньої виборчої дільниці в країні. За порушення цього правила передбачено штраф у розмірі 75 тис. євро. При цьому така заборона не поширюється на решту європейської преси.

Очікується, що робота виборчих дільниць завершиться о 19:00 за місцевим часом, проте в деяких великих містах вони працюватимуть на годину довше.