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Україна поступилася Польщі у матчі ЧС-2017 з хокею

Неділя, 23 квітня 2017, 23:41

Національна збірна України поступилася збірній Польщі на чемпіонаті світу з хокею у дивізіоні IА. 

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь Польщі, повідомляє Чемпіон.

У збірній Польщі шайби  закинули Томаш Малашинський та Даміан Капіца, у збірній України - Роман Благой.

"Обидві команди показали майже рівну гру... Наступні матчі України проведе зі збірними Австрії - 25 квітня, Казахстану та Південної Кореї", - зазначає видання. 

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
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