Україна поступилася Польщі у матчі ЧС-2017 з хокею

Національна збірна України поступилася збірній Польщі на чемпіонаті світу з хокею у дивізіоні IА.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь Польщі, повідомляє Чемпіон.

У збірній Польщі шайби закинули Томаш Малашинський та Даміан Капіца, у збірній України - Роман Благой.

"Обидві команди показали майже рівну гру... Наступні матчі України проведе зі збірними Австрії - 25 квітня, Казахстану та Південної Кореї", - зазначає видання.