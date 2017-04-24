В результаті протестів у Парижі затримано трьох осіб

У Парижі в результаті протестів проти підсумків першого туру виборів поліція затримала трьох демонстрантів.

Про це повідомляє агентство AFP.

Кілька сотень людей вийшли на площу Бастилії, щоб висловити протест проти того, що до другого туру виборів проходять лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен і колишній міністр економіки і творець руху "Вперед" Еммануель Макрон.

Деякі демонстранти кидали пляшки і петарди.

Газета La Parisien повідомила, що в результаті акції протесту постраждали двоє людей - чоловік і дівчинка 15 років. Чоловік отримав травму обличчя, а дівчинка - травми обличчя та шиї.

Як відомо, за даними екзіт-полів, які проведені всіма ключовими французькими соцслужбами, у другий тур виходять Еменуель Макрон та Марін Ле Пен.