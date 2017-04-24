Аграмунт визнав, що поїздка в Сирію – помилка. Українській делегації цього замало

Президент ПАРЄ Педро Аграмунт на групі Європейської Народної Партії в ПАРЄ визнав, що зробив помилку, коли полетів російським літаком в Сирію.

Про це на своїй сторінці написав депутат, член української делегації в ПАРЄ Леонід Ємець

"Аграмунт оголошує на групі Європейської Народної Партії що зробив помилку коли полетів в Сирію російським літаком і зустрівся з тираном Асадом. Але покаяння на нашу думку недостатньо", - зазначив Ємець.

Депутат додав, що Аграмунт на засіданні заявив, що "росіяни його обманули і підставили".

"Президент ПАРЄ заявив, що добровільно в відставку не піде", - додав Ємець.

"На жаль, процедура імпічменту Президента ПАРЄ регламентом не передбачена. Тому потрібно або міняти регламент або добровільна відставка Педро Аграмунта. І це позиція не лише української делегації, а і багатьох інших. Чи буде наших голосів достатньо -- згодом побачимо", - додав він.

У свою чергу перший віце-спікер Ірина Геращенко розповіла, що Аграмунт пояснював депутатам, що літав у Сирію як іспанський сенатор, а не президент ПАРЄ.

"Депутати його прямо запитують: можливо, нехай тоді він залишатися іспанським сенатором , а не президентом ПАРЄ. Але Аграмунт хоче бути саме президентом ПАРЄ (за виключенням тих днів, коли він приватно дружить з російськими депутатами)", - написала вона.

"Він так і не відповів на моє запитання про його як Президента ПАРЄ ставлення до ситуації на Донбасі, де вчора загинули і були поранені неозброєні представники місії СММ ОБСЄ . До речі, за введення військ в РФ голосував друг Аграмунта, його екскурсовод в Сирію Слуцький. А президент ПАРЄ не згадує конфлікт в центрі Європі в останніх своїх промовах", - обурилась Геращенко.

Вона наголосила, що українська делегація завжди стояла на позиції відстоювання принципів ПАРЄ.

"Ми не виступаємо проти сенаторів, яке б прізвище вони не носили, як приватної особи. Але ми протестуємо проти порушення принципів ПАРЄ, ми обурені цими спробами росіян дистанційно знищити ПАРЄ як авторитетну міжнародну організацію, і неприхованому підігруванню в цих сценаріях президента ПАРЄ. Він має нести політичну відповідальність за свої дії. Вибаченням, що його обманули - тут навряд чи можна обійтися, тим більше такий досвідчений і сідовласий політик навряд чи може грати роль наївного сенатора", - наголосила вона.

Перед цим в понеділок Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи (керівний орган асамблеї) не знайшло голосів, щоби винести на розгляд окрему резолюцію щодо візиту президента ПАРЄ Педро Агрмунта до Сирії.

Аграмунт письмово пояснив візит до Сирії, звинуватив ЗМІ та забув про російське фінансування своєї поїздки.

21 березня Аграмунт привіз до Сирії делегацію депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії, попри те, що він не був уповноважений Асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.