За добу в зоні АТО 1 боєць загинув, 2 поранено – штаб

За добу в зоні проведення антитерористичної операції один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення.

Про це на брифінгу в понеділок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.



"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще двоє наших бійців дістали поранення", – сказав він.

За словами полковника, цих втрат сили АТО зазнали внаслідок ворожих обстрілів в Авдіївці (загиблий і поранений) та у Водяному (1 боєць отримав поранення).

Валентина Романенко, УП