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За добу в зоні АТО 1 боєць загинув, 2 поранено – штаб

Понеділок, 24 квітня 2017, 13:05

За добу в зоні проведення антитерористичної операції один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення.

Про це на брифінгу в понеділок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще двоє наших бійців дістали поранення", – сказав він.

За словами полковника, цих втрат сили АТО зазнали внаслідок ворожих обстрілів в Авдіївці (загиблий і поранений) та у Водяному (1 боєць отримав поранення).

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
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