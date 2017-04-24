За добу в зоні АТО 1 боєць загинув, 2 поранено – штаб
Понеділок, 24 квітня 2017, 13:05
За добу в зоні проведення антитерористичної операції один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення.
Про це на брифінгу в понеділок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.
"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще двоє наших бійців дістали поранення", – сказав він.
За словами полковника, цих втрат сили АТО зазнали внаслідок ворожих обстрілів в Авдіївці (загиблий і поранений) та у Водяному (1 боєць отримав поранення).
Валентина Романенко, УП