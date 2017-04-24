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НАЗК взялося за декларації Порошенка, Гройсмана й міністрів за 2016 рік

Понеділок, 24 квітня 2017, 15:22
НАЗК взялося за декларації Порошенка, Гройсмана й міністрів за 2016 рік
24tv.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції почало перевірку декларацій за 2016 рік президента, прем'єра і членів уряду.

За відповідне рішення члени Агентства проголосували на позачерговому засіданні у понеділок.

На засіданні зібрались усі чотири члени НАЗК. Відповідальний за цей напрямок член НАЗК Руслан Радецький пояснив, що зараз стартує перевірка декларацій за 2016 рік, хоча перевірка декларацій за 2015 рік цих чиновників ще не завершилась.

"З низки незалежних від нас причин, перевірка декларацій за 2015 рік ще не завершилась, але уже подані декларації за 2016 рік, і суспільство вимагає їхньої перевірки. Я думаю, що це навіть плюс, бо ми зможемо порівнювати дві декларації", – розповів Радецький.

Водночас, члени НАЗК запевнили, що старт перевірок нових декларацій не скасовує перевірку всіх декларацій за 2015 рік. Вони продовжили термін перевірки декларацій за 2015 рік для президента, прем'єра та урядовців на 30 днів.

Крім того НАЗК почало повну перевірку декларацій декларацій за 2015 рік п'яти чиновників: заступника прокурора Одеської області Олега Косьяненка, судді вищого госпсуду Світлани Владимиренко, заступника начальника ДФС Львівської області Олега Стельмащука, заступника керівника Старокостянтинівської прокуратури Ярослава Лісового та заступника начальника Деснянського УП ГУНП Києва Андрія Умрихіна.

Роман Романюк, УП

Теми: НАЗКдекларації
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