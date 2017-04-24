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Журналістів ZIK затримали біля військової частини на Рівненщині

Понеділок, 24 квітня 2017, 21:36

Військовослужбовці затримали неподалік військової частини в смт Оржів, в Рівненській області, групу людей, які намагалися зняти з квадрокоптера "особливо важливий стратегічний об'єкт".

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", невідомі представилися як журналісти телеканалу ZIK.

"Біля військової частини, розташованої в Оржеві Рівненської області, військові затримали групу людей, які намагалися зняти з квадрокоптера особливо важливий стратегічний об'єкт. Військові викликали поліцію і СБУ, яким невідомі представились як журналісти телеканалу ZIK", - розповіли агентству в правоохоронних органах.

Тим часом, на сайті ZIK зазначено, що неподалік селища Оржів затримали знімальну групу програми військових розслідувань цього телеканалу, її автор і ведучий Андрій Стельмах перебував там у відрядженні "з редакційним завданням".

"Затримання проводили співробітники Служби безпеки України за надуманим приводом - проникнення на територію режимного об'єкту в цій місцевості", - йдеться в повідомленні ZIK.

У свою чергу, управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України повідомило про інцидент: "24 квітня, біля одного з військових об'єктів Збройних сил України, чергова варта затримала знімальну групу вітчизняного телевізійного каналу, яка здійснювала несанкціоновану відеозйомку за допомогою безпілотного літального апарату типу "квадрокоптер".

За даними управління зв'язків, на місце події були негайно викликані представники Національної поліції, Служби безпеки України, їм передали затриманих. Триває з'ясування обставин несанкціонованої відеозйомки військового режимного об'єкту.

"Українська правда" у Threads

Теми: РівнеЗМІЗбройні сили
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