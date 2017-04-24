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Розенко каже, що на перепис населення треба мільярд

Понеділок, 24 квітня 2017, 22:14

Віце-прем'єр Павло Розенко оцінює вартість Всеукраїнського перепису населення в 1 млрд гривень.

Про це він повідомив в ефірі телеканала ZIK.

"Це має бути серйозне політичне рішення, оскільки перепис населення коштує близько 1 млрд гривень" - сказав Розенко.

Раніше міністр соціальної політики Андрій Рева ініціював перенесення Всеукраїнського перепису населення з 2020 року на грудень 2018 року.

Як відомо, у грудні 2015 року Кабмін переніс Всеукраїнський перепис населення з 2016 на 2020 рік.

У вересні 2013 року Кабмін переніс проведення перепису з 2013 року на 2016 рік.

Українські новини

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Теми: гроші
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