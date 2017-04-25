Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Мар’їнці обстрілом пошкоджено житлові будинки і поранено одну особу

Вівторок, 25 квітня 2017, 00:25

Під час обстрілу Мар’їнки бойовиками поранення дістала одна особа, пошкоджені будинки місцевих мешканців.

Про це повідомила керівник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Донецькій області Наталія Шиман у facebook.

Обстріл Мар'їнки почався близько 19.00. В результаті було зафіксовано пошкодження будинку по вул. Орджонікідзе 253 та займання даху літньої кухні буд. 235. Працівники ДСНС ліквідували пожежу. В обох випадках ніхто не постраждав. Вказана вулиця є однією з центральних, однак будинки, які зазнали пошкоджень розташовані неподалік лінії розмежування.

Встановлено також, що 30-річний чоловік, який представився волонтером, отримав осколкове поранення та відкритий перелом правої руки. Наразі потерпілого госпіталізовано до лікарні м.Покровськ.

На місці обстрілу працює слідчо-оперативна група, поліція з’ясовує обставини події, яку кваліфікувала як терористичний акт.

Як повідомлялося, підрозділи проросійських бойовиків з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї і мінометів обстріляли контрольний пост "Мар’їнка", під вогонь потрапили житлові квартали міста. Обстріл вівся з боку населеного пункту Олександрівка, що перебуває на тимчасово непідконтрольній Україні території.

Теми: АТОбойові діїДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
00:22
Офіс Президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
Усі новини...
Реклама: