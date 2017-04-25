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Біля ЧАЕС знайшли звалище сміття зі Львова

Вівторок, 25 квітня 2017, 12:09

В Чорнобильській зоні відчуження 24 квітня виявили купи побутового сміття зі Львова.

Про це повідомляє у вівторок прес-служба управління поліція Київської області.

За її інформацією, до поліції звернувся один з голів місцевого самоврядування і повідомив, що біля сіл Бобер та Королівка лежать купи сміття.

Прибувши на місце, правоохоронці знайшли дев'ять куп сміття. З кожної з них поліцейські вилучили документи або їх фрагменти, які підтверджують, що відходи привезли вантажівками зі Львова.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст.239 "Забруднення або псування земель".

 
 
 

Як повідомлялося, 21 квітня міський голова Львова Андрій Садовий заявив про підписання меморандуму про припинення сміттєвої блокади Львова.

Водночас прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив: " Нарешті вдалося вирішити питання утилізації львівського сміття".

Як відомо, 30 травня 2016 року на сміттєзвалищі Львова сталася пожежа і завал. Загинули три людини і одна зникла безвісти.

Після цього експлуатацію звалища призупинили і місто лишилося без сміттєвого полігону.

Українська правда

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Теми: ЛьвівЧорнобильполіція
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