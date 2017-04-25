У середу сильний вітер, на сході заморозки, на заході грози

До кінця дня 25 квітня на Київщині та протягом доби 26 квітня в Україні, крім східної частини, пориви вітру 15-20 м/с.

Про це попереджає Український гідрометцентр, про погіршення погодних умов інформує й Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У середу, 26 квітня, у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°.

Крім того, 25-26 квітня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека (3 рівень).

На відміну від бездощового вівторка, у середу, за попереднім прогнозом, можливі грозові дощі на Волині, Львівщині, Тернопільщині, у Рівненській, Хмельницькій і Житомирській областях.

Погода 26 квітня

На Волині також очікується найтепліша в Україні ніч, але найхолодніший день. Найтеплішу середу пророкують Карпатам та Буковині.

Києву прогнозують потепління: якщо станом на 12:00 вівторка, за даними синоптиків, повітря прогрілося лише до 11,4° і вітер 5 м/с, то в середу прогнозують 18-20° і вітер 7-12 м/с.

Прогноз для Києва

Ночі ще залишаються холодними.

Олена Рощенко, УП