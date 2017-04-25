Росія відхрещується від поставок зброї афганським бойовикам

Глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджує, що Росія непричетна до постачання зброї бойовикам радикального угрупування "Талібан" в Афганістані.

Про це він заявив у вівторок на прес-конференції в Москві, коментуючи слова командувача американським контингентом в Афганістані Джона Ніколсона, який звинуватив Росію в тому, що вона озброює екстремістів.

"Непрофесійні заяви, нічим не обґрунтовані", - підкреслив міністр.

За його словами, у США немає доказів, що підтверджують це звинувачення.

"Я переконаний, що ті, хто в Сполучених Штатах отримують гроші за те, щоб надавати керівництву достовірну розвідувальну інформацію, прекрасно знають, що це брехливі твердження", - сказав Лавров.

З іншого боку, припускає голова МЗС, якщо це звинувачення не пов'язане з непрофесіоналізмом, то воно спрямоване на відволікання уваги "від якихось задумів стосовно зміни курсу сирійського врегулювання".

Як повідомлялося, командуючий американським контингентом в Афганістані генерал Джон Ніколсон заявив, що Росія забезпечує озброєнням членів радикального ісламістського руху "Талібан" в Афганістані.

Євген Кізілов, УП