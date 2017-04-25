Підконтрольні Мартиненку СхідГЗК і ОГХК торгують через нові "прокладки"

Незважаючи на арешти екс-нардепа Миколи Мартиненка, Державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" та ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" продовжують торгувати власною продукцією через нові "прокладки" "Bollwerk" і "Steuermann".

Про це пишуть Наші Гроші.

Новим посередником для ОГХК стала фірма з Німеччини "TS Taunus Chemical GmbH", зареєстрована на німкеню Наталю Стрейтенберг (Natalia Streitenberg). При тому ціна на продукцію українського підприємства залишилась такою ж, коли посередником був австрієць Вольфганг Ейбергер, на якого були записані згадані "Bollwerk" і "Steuermann".

Наприклад, корейці "Daesung Logistics Co., Ltd." як брали у січні-лютому у ОГХК рутиловий концентрат по $590 за тонну через "Bollwerk", так і продовжили з 29 березня отримувати цей самий концентрат по такій самій ціні через "TS Taunus Chemical GmbH".

СхідГЗК регулярно купує сірку у російського виробника "Каспийгаз", а контрактоутримувачем по цій схемі завжди було та сама австрійська "Steuermann" Тепер же держпідприємство продовжує торгівлю через естонську фірму "AltairTRADE OU", зареєстровану у листопаді 2016 року. При цьому ціна залишилась незмінною - 9 центів за кілограм.

У листопаді 2015 року нардеп Сергій Лещенко звинуватив ОГХК в невигідності продажу продукції австрійській компанії Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG.

За його словами, директор і акціонер Bollwerk Вольфганг Айбергер є також керівником компанії Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, через яку Східний ГЗК закуповував урановий концентрат в Казахстані.

НАБУ затримало голову ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" Руслана Журило, який може бути причетний до завдання збитків компанії на суму понад 300 млн гривень.

Також може бути продовжене досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо нанесення збитків ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", в рамках якого підозрюються екс-нардеп Микола Мартиненко і перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома.

Як стверджує прокурор САП Роман Симків, двоє підозрюваних у цьому кримінальному провадженні є громадянами Австрії (посадові особи компанії STEUERMANN), тому проведення слідчих дій з ними передбачає особливий порядок.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив екс-нардепа Миколу Мартиненка та Сергія Перелому на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів.