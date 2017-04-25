Переможниця конкурсу люстраторів розповіла, як буде чистити владу

Переможниця конкурсу на главу Департаменту люстрації Мін'юсту Анастасія Задорожна розповіла, як бачить свою роботи на новій посаді.

Про це стало відомо на її брифінгу у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"В даний час робота по реалізації закону про очищення влади вже показала результати. Більша частина перевірки чиновників вже завершена, закон України працює як фільтр щодо претендентів на посади в держслужбі, в органах державної влади", - повідомила Задорожна.

За її словами, до реєстру вже внесено відомості щодо 935 осіб.

"Актуальними залишаються такі напрями роботи департаменту, як ведення судових справ... Ведеться моніторинг нормативно-правових актів з метою виявлення та усунення можливих колізій", - сказала переможниця конкурсу.

Також вона повідомила, що Мін'юст та департамент з питань люстрації подали близько 70 подань на звільнення суддів.

"У своїй подальшій діяльності докладу максимум зусиль для подальшої реалізації норм закону про очищення влади, разом з командою департаменту з питань люстрації та членами новоствореної громадської ради", - запевнила Задорожна.

Говорячи про саму перемогу на конкурсі, вона зазначила, що ще є 10 днів для оскарження результатів конкурсу іншими кандидатами. Якщо оскарження не буде, підпишуть наказ про її призначення на посаду.

Як відомо, 21 квітня завершився конкурс на посаду директора Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції. Його виграла 28-річна Анастасія Задорожна, працівниця відділу правового забезпечення та науково-аналітичної роботи даного департаменту.