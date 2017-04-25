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Переможниця конкурсу люстраторів розповіла, як буде чистити владу

Вівторок, 25 квітня 2017, 16:18

Переможниця конкурсу на главу Департаменту люстрації Мін'юсту Анастасія Задорожна розповіла, як бачить свою роботи на новій посаді.

Про це стало відомо на її брифінгу у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"В даний час робота по реалізації закону про очищення влади вже показала результати. Більша частина перевірки чиновників вже завершена, закон України працює як фільтр щодо претендентів на посади в держслужбі, в органах державної влади", - повідомила Задорожна.

За її словами, до реєстру вже внесено відомості щодо 935 осіб.

"Актуальними залишаються такі напрями роботи департаменту, як ведення судових справ... Ведеться моніторинг нормативно-правових актів з метою виявлення та усунення можливих колізій", - сказала переможниця конкурсу.

Також вона повідомила, що Мін'юст та департамент з питань люстрації подали близько 70 подань на звільнення суддів.

"У своїй подальшій діяльності докладу максимум зусиль для подальшої реалізації норм закону про очищення влади, разом з командою департаменту з питань люстрації та членами новоствореної громадської ради", - запевнила Задорожна.

Говорячи про саму перемогу на конкурсі, вона зазначила, що ще є 10 днів для оскарження результатів конкурсу іншими кандидатами. Якщо оскарження не буде, підпишуть наказ про її призначення на посаду.

Як відомо, 21 квітня завершився конкурс на посаду директора Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції. Його виграла 28-річна Анастасія Задорожна, працівниця відділу правового забезпечення та науково-аналітичної роботи даного департаменту.

"Українська правда" у Threads

Теми: люстраціяМін'юст
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