Напередодні Євробачення в МВЦ проведуть антитерористичні навчання
Вівторок, 25 квітня 2017, 21:25
Антитерористичний центр проведе тактико-спеціальне навчання на базі "Міжнародного виставкового центру", де у травні відбуватиметься пісенний конкурс "Євробачення-2017".
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Згідно з інформацією, навчання відбудуться 25 квітня о 21.00
Результати практичної взаємодії правоохоронних відомств, уповноважених на боротьбу з тероризмом, рятувальних служб та органів влади на об’єкті з масовим перебуванням людей будуть оприлюднені.
Українська правда