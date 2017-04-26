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Штаб АТО: Двоє бійців ЗСУ загинули, четверо поранені

Середа, 26 квітня 2017, 01:14

В результаті бойових дій двоє військовослужбовців ЗСУ загинули, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook в ніч з вівторка на середу.

Відзначається, що бойовики ведуть вогонь по українських позиціях уздовж усієї лінії розмежування.

"На різних напрямках зафіксовано застосування противником артилерійських систем калібру 122-мм, мінометів калібру 120-мм та 82-мм, озброєння БМП та БТР, зенітних установок ЗУ-23-2, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров'ю військовослужбовців, сили АТО відкривали вогонь у відповідь.

У звіті штабу АТО станом на 18:00 25 квітня повідомлялося про одного загиблого і одного пораненого бійця ЗСУ.

Теми: АТОЗбройні сили
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