Ердоган вважає, що Росія змінила своє ставлення щодо Асада

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган натякнув, що Росія пом'якшила свою позицію щодо підтримки сирійського лідера Башара Асада.

Про це він сказав в інтерв'ю Reuters.

За словами турецького президента, Володимир Путін сказав йому: Ердоган, не зрозумій мене неправильно. Я не захищаю Асада, я не його адвокат".

Ердоган також висловив думку, що конфлікт в Сирії не може бути врегульований, поки Асад знаходиться при владі.

Крім того, він висловив невдоволення тим, що міжнародне співтовариство не може змусити Асада піти з поста президента.