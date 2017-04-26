Доба в АТО: Ситуація загострилася, троє військових ЗСУ загинули

Ситуація в районі проведення АТО загострилася, за минулу добу бойовики 65 разів обстріляли позиції Збройних Сил України.

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.

"За минулу добу троє українських захисників загинули, ще четверо – отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 мм, озброєння БТР, протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики обстрілювали українські опорні пункти поблизу Пісків. 120 мм міномети сепаратисти застосували в районі Опитного і Луганського.

По ЗСУ в Авдіївці та Кам'янці терористи били з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і кулеметів великих калібрів. Українські позиції поблизу шахти "Бутівка" обстрілювали з мінометів калібру 82 мм. З озброєння БМП, гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики били по силах АТО в районі Троїцького і Зайцевого, а позиції під Новгородським обстріляли з кулеметів і зенітної установки ЗУ-23-2.

Озброєння БМП бойовики застосували біля Верхньоторецького. Поблизу Авдіївки і Новгородського активно "працювали" снайпери.

На Приморському напрямку з 120 мм мінометів і автоматичних гранатометів сепаратисти вели вогонь по українських позиціях в Новотроїцькому. Морських піхотинців біля Водяного і Гнутового обстріляли з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. По силах ЗСУ в Мар'їнці бойовики застосували 82 мм міномети.

По українських опорних пунктах в районі Красногорівки терористи били з гранатометів і кулеметів великих калібрів, а в районі Широкиного і Павлопіля - з гранатометів і стрілецької зброї. Морських піхотинців під Водяним і Широкиним бойовики також обстріляли з озброєння БМП. Під Новотроїцьким били снайпери бойовиків.

На Луганському напрямку з артилерійських систем калібру 122 мм, зенітних установок ЗУ-23-2, озброєння БТР і протитанкових гранатометів сепаратисти накривали опорні пункти ЗСУ поблизу Новоалександрівки. Міномети калібру 82 мм сепаратисти застосували в районі населеного пункту Жовте, а з гранатометів різних систем обстріляли позиції поблизу Кримського і Попасної. З великокаліберних кулеметів і озброєння БТР терористи били по силах АТО в Новозванівці.

"В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь", - відзначили в штабі.