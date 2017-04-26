На Донбасі упіймали бойовика, що втікав від "побратимів"

Прикордонники та бійці СБУ затримали на лінії розмежування в Донецькій області бойовика ОРДЛО, який втікав від інших терористів.

Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби.

"45-річний громадянин України намагався перетнути лінію зіткнення через контрольний пункт в’їзду-виїзду "Новотроїцьке" у пішому порядку. У ході фільтраційних заходів чоловік повідомив, що проходив службу в складі незаконних збройних формувань на сході нашої держави впродовж 2015-2016 років", - розповідають прикордонники.

За їх інформацією, 2016 року злочинець звільнився з лав розвідувального підрозділу бойовиків через конфлікт з керівництвом. Після цього спробував виїхати на підконтрольну українській владі територію, аби укритися від переслідувань колишніх "побратимів" та влаштуватися на роботу.

До поліції направлено інформацію для відкриття кримінального провадження за ст.260 Кримінального кодексу "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

фото: дпсу

Українська правда