Уряд призначив держсекретаря в Мінагрополітики

Кабмін призначив державним секретарем в Міністерстві аграрної політики та продовольства Владислава Андронова.

Про це 26 квітня журналістам заявив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.

"Призначили нарешті держсекретаря в АПК, це переможець конкурсу", – зазначив він.

На уточнення журналістів, чому кадрові рішення почали розглядатися на закритій частині уряду, Саєнко зазначив:

"Ні, ці питання ми розглянули до блоку зі службовим користуванням в загальному блоці. Жодних змін не було".

До призначення Андронов займав посаду заступника генерального директора ТОВ "КУА" Інвестиційні ресурси ".

Рішення про перемогу Андронова конкурсна комісія ухвалила 14 березня.

Згідно з поданою до НАЗК електронною декларацією за 2016 рік, у власності родини Андронова – 7 квартир, офіс, житловий будинок в Обухівському районі, дві земельні ділянки.

Роман Кравець, УП