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У Дніпрі в кабінеті заступника Філатова сталася бійка

Середа, 26 квітня 2017, 14:32

У Дніпрі сталася бійка між заступником мера Михайлом Лисенком й представником одного з об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Сергієм Варфоломієм сталася в будівлі виконавчого комітету й міської ради Дніпра в середу. Активіст звинуватив мера Філатова у побитті.

Про це повідомляють Українські Новини з місця події.

Конфлікт стався в кабінеті Лисенка під час обговорення міської програми підтримки ОСББ.

Варфоломій збвинуватив заступника мера в корупції, після чого Лисенко вдарив його в обличчя.

Також у бійку втрутився Філатов.

Після бійки Варфоломію потрібна була допомога лікарів "швидкої". Активіст стверджує, що в обличчя його вдарив сам Філатов.

 
ФБ Khozin Dmytro (депутат фракції БПП в міськраді)
 
ФБ KHOZIN DMYTRO

За його словами, у нього забрали телефон, на який він намагався фіксувати подію.

У свою чергу Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що не бив екс-начальника ЖЕКу № 37 Сергія Варфоломія, повідомляє "Страна"

"А не кажуть, що я когось згвалтував?", - відреагував на прохання прокоментувати інцидент Філатов.

За його словами, Варфоломій увірвався в кабінет до заступника голови міськради Дніпра з питань житлово-комунального господарства Михайла Лисенка і влаштував там бійку. Сам Філатов, за його словами, в бійці участі не брав.

"Варфоломій заявив, що я його вдарив, щоб інформаційно погасити цю ситуацію в пресі - мовляв, це мер бив. Але це неправда. У бійці брали участь двоє: мій заступник Михайло Лисенко та Сергій Варфоломій. Я прийшов на місце подій уже після бійки, коли викликали поліцію, і почав з'ясовувати, що відбувається", - розповів він.

"Після цього я пішов, а потім в ЗМІ вже почали з'являтися ці голослівні звинувачення. Просто коли Варфоломій зрозумів, що йому за це доведеться отримувати згідно із законом, він вирішив перевести стрілки на мене ", - сказав Філатов.

Українська правда

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Теми: ДніпроФілатов
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