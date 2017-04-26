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Іноземні інспектори на Донбасі збирають докази російського втручання

Середа, 26 квітня 2017, 15:08

Представники багатонаціональної інспекційної групи Канади на чолі з Франсуа Кузо прибули до Соледара Донецької області, аби розібратися в обстановці.

У Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін вони зустрілися з групою офіцерів української сторони СЦКК на чолі з Олександром Дузь-Крятченко.

Метою зустрічі був збір фактів щодо незаконної присутності підрозділів та частин збройних сил Росії на території України, а також діяльності незаконних збройних формувань ОРДО та ОРЛО, об’єктивної інформації про військово-політичну обстановку в Україні.

Також на меті було відповідне інформування держав-учасниць ОБСЄ та сприяння у пошуку шляхів мирного врегулювання наявної кризової ситуації, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Генерал-майор Дузь-Крятченко поінформував підполковника Кузо про сьогодення та перспективи СЦКК, а також розповів про його структуру та завдання на сучасному етапі.

По звершенні перемовин Кузо висловив сподівання, що ця зустріч буде не останньою, а співпраця у такому напрямку сприятиме зміцненню довіри та безпеки.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасРосіяАТОвійнаКанада
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