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"Схема Курченка": екс-керівників Одеського НПЗ оголосили в розшук

Середа, 26 квітня 2017, 21:22

Прокуратура Одеської області оголосила у розшук колишнього гендиректора та виконавчого директора Одеського НПЗ, причетних до махінацій з нафтопродуктами у "злочинній схемі Курченка".

Про це йдеться у повідомленні ГПУ.

"Прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом створення злочинної організації та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах", - йдеться у повідомленні.

"Так, слідчим суддею Приморського районного суду Одеси за результатами розгляду клопотань обласної прокуратури про арешт колишніх гендиректора та виконавчого директора "Одеського НПЗ", надано дозвіл на їх затримання, доставку до суду для обрання запобіжного заходу", - повідомляє прес-служба.

Згідно з повідомленням, зазначені топ-менеджери підозрюються в ухиленні від сплати податків у складі злочинної організації з використанням можливостей Одеського нафтопереробного заводу, унаслідок чого до бюджету не надійшло понад 2 млрд гривень податків та зборів.

"Наразі двох колишніх посадовців заводу оголошено у розшук. За наявною інформацією, вказані особи переховуються на території Російської Федерації", - повідомляє прокуратура.

Нагадаємо, що 22 квітня поточного року за клопотанням прокуратури судом арештовано колишнього заступника генерального директора з поставок ПАТ "Одеський НПЗ".

Загалом під час розслідування прокуратура Одещини спільно з органами поліції та Управлінням СБУ в області повідомили про підозру 16 фігурантам злочинних оборудок з нафтопродуктами по так званій "схемі Курченка".

"Щодо однієї особи судом вже винесено обвинувальний вирок. На теперішній час тривають обшуки у приміщеннях "Одеського НПЗ", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що мережа АЗС "БРСМ" та Одеський НПЗ незабаром можуть стати частиною державного підприємства, яке буде контролюватися командою президента.

Детальніше про цю історію можна почитати за посиланням.

Економічна правда

Теми: КурченкоОдесапрокуратура
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