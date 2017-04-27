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За добу в зоні АТО 1 боєць загинув, 6 поранено – штаб

Четвер, 27 квітня 2017, 13:12

26 квітня в зоні проведення антитерористичної операції загинув 1 військовий і 6 отримали поранення.

Про це на брифінгу в четвер повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

"За минулу добу в результаті бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще 6 наших бійців отримали поранення", – сказав полковник.

Він висловив співчуття рідним і близьким воїна.

 
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За словами полковника, основні бойові дії на луганському напрямку перемістилися у Попаснянський район. Бойовики широко використовували міномети. Пік бойової активності ворога тривав з 17-ї до 19-ї години.

На донецькому напрямку в середу було спокійніше, ніж добою раніше. 8 обстрілів – на відміну від 16 за 25 квітня.

"Географія бойової активності ворога залишається майже незмінною. Виключенням став лише район Світлодарської дуги, де вчора було абсолютно тихо", – зазначив Мотузяник.

Водночас, за його словами, найгарячішою ділянкою фронту на донецькому напрямку 26 квітня був південь Горлівського периметру.

"Так у Новгородському після півночі обстріл провів ворожий снайпер. У Верхньоторецькому ворог активізувався вже під вечір і до опівночі випустив близько 30 мін, а також широко застосовував стрілецьку зброю. В Авдіївці відбулося 2 ворожих обстрілів", – сказав полковник.

За даними штабу АТО, на маріупольському напрямку найгарячіше – на півдні. 26 квітня було зафіксовано 26 ворожих обстрілів. У трьох випадках ворог застосовував міномети.

"Зазначимо, що українські війська залишаються напоготові і миттєво відповідають на найбільш зухвалі випадки агресії окупантів", – наголосив Мотузяник.

Українська правда

Теми: АТО
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