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День в АТО: 19 обстрілів, один поранений

Четвер, 27 квітня 2017, 18:43

Проросійські бойовики від початку доби здійснили 19 обстрілів по опорних пунктах Збройних Сил України. Один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"На Приморському напрямку, вогнем мінометів калібру 120-мм та 82-мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів противник накривав позиції морських піхотинців у районі Водяного. З 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП та протитанкових гранатометів гатив по оборонцях Мар’їнки", - сказано у повідомленні.

Водночас опорні пункти поблизу Красногорівки бойовики обстрілювали з протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів. Зі стрілецької зброї вони били по захисниках Гнутового. Поблизу Павлополя та Мар`їнки діяли ворожі снайпери.

"На Донецькому напрямку, з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник обстрілював позиції поруч Авдіївки. По опорних пунктах поблизу Миронівського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82-мм, озброєння БМП, гранатометів та кулеметів великих калібрів. По оборонцях Троїцького та Кам’янки гатив з великокаліберних кулеметів", - зазначили у штабі АТО.

Окрім того, на Луганському напрямку, підрозділи проросійських військ з гранатометів різних систем били по опорних пунктах в районі станиці Луганської та Сизого. Зі стрілецької зброї противник обстрілював позиції поруч Валуйського.

Українська правда

Теми: АТО
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