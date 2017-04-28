У Білому домі назвали "ізоляцію Росії в ООН" одним з досягнень Трампа

Білий дім заявив, що одним з досягнень Дональда Трампа на посаді президента є "ізоляція Сирії і Росії в ООН".

Про це йде мова в списку досягнень Трампа за перші 100 днів президентства, йдеться на сайті Білого дому.

Відзначається, що Трамп домігся "подальшої ізоляції Сирії і Росії в ООН завдяки успішній дипломатії з президентом Китаю Сі Цзіньпінем".

Також серед досягнень Трампа в області нацбезпеки країни вказується, що він "послав повідомлення світу", віддавши наказ про нанесення удару по авіабазі в Сирії у відповідь на хімічну атаку в Ідлібі, жертвами якої стали понад 70 осіб.

Крім того, в списку - введення Америкою санкцій проти Ірану і Сирії, робота над ізоляцією Північної Кореї.