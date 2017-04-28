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МВФ: Україна рухається вперед в боротьбі з корупцією, але повільно

П'ятниця, 28 квітня 2017, 10:09

Україна рухається вперед у боротьбі з корупцією, але дещо повільно, вважають у МВФ.

Про це в інтерв’ю виданню Тиждень розповів перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) Девід Ліптон.

За його словами, в цьому питанні є декілька вимірів.

За його словами, один із цих вимірів — наявність інституцій. Тут створено НАБУ, як передбачено програмою. Другий — прозорість. Це питання е-декларацій. Третій — забезпечення законності. Тут мова про внутрішнє управління, і президент та уряд мають сприймати його серйозно. Іще один вимір — це очищення банківської системи від проблем.

"Корупція в багатьох країнах випливає зі здатності олігархів використовувати банки для фінансування корупційної діяльності або компаній: проводити нелегальні платежі через фінансові інституції. Там, де у Східній Європі банками добре управляють, корупції менше", — сказав представник МВФ.

Ліптон також додав, що ще один вимір боротьби з корупцією — лібералізація. Серед епіцентрів корупції в Україні була газова система. Очищення Нафтогазу та його структур, урегулювання цін таким чином, щоб виключити можливості купувати імпортоване паливо, газ дешево, а продавати дорого, — такими є способи очищення від корупції.

"У деяких із цих царин Україна зробила важливі кроки вперед. В інших залишається ще багато незробленого. У деяких ми можемо спробувати надати опіку й підтримку. А деякі вимагають політичної дії керівництва країни", - наголосив він.

Теми: МВФ
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