Луценко думає, що в серпні будуть суди над Клименком і Курченком

Генеральний прокурор Юрій Луценко прогнозує реалізацію судових процесів щодо колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка і олігарха Сергія Курченка, підозрюваних у розкраданні державних коштів.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом Петром Порошенком 28 квітня, де доповідалося про конфіскацію майже 1,5 млрд доларів Януковича та його оточення.

"Ми плануємо не пізніше Дня незалежності реалізувати судові процеси щодо Курченка та Клименка, які підозрюються в розграбуванні країни на колосальні суми, частину з яких ми сьогодні вже повернули", – заявив Луценко.

"Будемо продовжувати цей процес повертати і гроші і майно через судові процеси. Коли суспільство говорить, що заочні процеси, мовляв, нічого, вони (оточення Януковича –ред) в Москві… Ні. По-перше це справедливо, по-друге це дає можливість конфіскувати їхні активи в Україні і не тільки", – зазначив генпрокурор.

"Бо, наприклад, з німецькими колегами ми зараз працюємо над поверненням активів цих злодіїв, котрі інвестували в певні об'єкти на німецькій територій. І не тільки там", – додав Луценко.

Як відомо, 23 серпня 2016 року генпрокурор повідомив, що сума збитків, завданих діяльністю фірм, що мають відношення до колишнього міністра доходів і зборів України Олександра Клименка і бізнесмена Сергія Курченка, становить 198 млрд грн.

28 квітня стало відомо, що суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.

Українська правда