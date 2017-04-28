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В окупованому Криму залишилося 28 класів, де навчають українською

П'ятниця, 28 квітня 2017, 14:49

До Міжнародного суду ООН передали звіт щодо фактів дискримінації українців у доступі до освіти українською мовою на території анексованого Росією Криму.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської.

"Факти, зібрані Кримською правозахисною групою про дискримінацію українців у доступі до освіти українською мовою, були передані до Міжнародного суду ООН як частина доказової бази "Україна проти Росії" про порушення Росією Міжнародної конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації в АР Крим", - сказано у повідомленні.

У результатах моніторингу вказується, що за інформацією "Міністерства освіти" Криму, з 2013 року у 36 разів зменшилася чисельність учнів, чиє навчання здійснюється українською мовою.

"У 2013 році в Автономній Республіці Крим 13589 осіб отримували освіту українською мовою, тоді як у 2016 році число таких учнів зменшилося до 371. Відповідно чисельність класів з українською мовою навчання за два роки скоротилося у 31 раз", - йдеться у звіті.

"В 2013 році 7 шкіл Криму здійснювали повний цикл навчання українською мовою, 15 шкіл — кримськотатарською мовою, окрім того, діяло кілька шкіл із навчанням обома мовами", - сказано у звіті.

Також вказується, що згідно листа від "міністра освіти" Криму за підписом Н. Гончарової, в 2016 році в Криму залишилося лише 28 класів, де, з 188517 учнів Криму (не рахуючи Севастополь) освіту українською мовою отримувала 371 дитина. Це 0,2% від загальної чисельності учнів в Криму у 2016 році".

Вказується, що згідно із даними Міністерства статистики РФ 2014 року українці складали 15,08% населення Криму або 344515 осіб й були другою за чисельністю національністю після росіян. За результатами проведеного Росією перепису населення, 18706 дітей шкільного віку ідентифікують себе як українці і 29140 — як кримські татари.

У звіті зроблено висновок: "навіть зменшені показники переписи не спростовують того твердження, що однієї школи чи 28 класів на весь Крим катастрофічно недостатньо для задоволення потреби у навчанні рідною мовою 4 тисяч дітей, котрі є носіями української мови".

"Як бачимо, внаслідок дій Росії в Криму дискримінація українців і кримських татар у сфері освіти та мови стала фактом повсякденності, але не менш загрозливою з позиції дотримання демокра- тичних принципів життєдіяльності людського співтовариства є цілеспрямована політика ліквідації основ української ідентичності та української культури на півострові", - сказано у звіті.

Як відомо, 19 квітня Міжнародний суд ООН оприлюднив наказ і попередні тимчасові заходи, серед яких міститься одностайно схвалена суддями вимога до Російської Федерації забезпечити доступність освіти українською мовою в АР Крим.

Українська правда

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Теми: Криманексія
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