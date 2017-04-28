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День в АТО: 31 обстріл, 2 загиблих, 5 поранених

П'ятниця, 28 квітня 2017, 18:23

Від початку доби проросійські бойовики 31 раз відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних Сил України. Внаслідок цього двоє військовослужбовців Збройних Сил України загинули, ще п’ять захисників отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, на Приморському напрямку вогнем мінометів калібру 120-мм та 82-мм, зенітних установок ЗУ-23-2 та гранатометів різних систем незаконні збройні формування накривали опорні пункти в районі Красногорівки.

Із озброєння БМП, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики били по морських піхотинцях поблизу Павлополя та Водяного. Морських піхотинців поруч Широкиного обстрілювали з озброєння БМП та БТР. З кулеметів великих калібрів гатили по оборонцях Гнутового.

"На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник вів вогонь по захисниках Авдіївки. З мінометів калібру 120-мм та 82-мм бив по опорних пунктах поблизу населеного пункту Луганське. З протитанкових гранатометів противник обстрілював позиції поблизу Зайцевого, крім того тут діяли ворожі снайпери", - сказано у повідомленні.

Водночас на Луганському напрямку зі 120-міліметрових мінометів підрозділи проросійських бойовиків били по позиціях поруч населеного пункту Ніжне, а з мінометів калібру 82-мм - по опорних пунктах поблизу Новотошківки. З автоматичних гранатометів вони накривали захисників Кримського, а з кулеметів великих калібрів – оборонців Попасного.

"В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь", - зазначили у штабі АТО.

Українська правда

Теми: АТО
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