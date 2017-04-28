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СБУ викрила адмінів інтернет-сторінок "Антимайдан Львів" та "РНР"

П'ятниця, 28 квітня 2017, 22:34

Правоохоронці викрили двох проросійських інтернет-агітаторів.

Як повідомляє прес-служба СБУ, двоє зловмисників, за вказівкою кураторів з РФ, адміністрували та наповнювали фейкові антиукраїнські сторінки "Антимайдан Львів", "Львівська народна республіка" та "Рівненська народна республіка" у російських соцмережах.

"Вони розміщували в інтернеті матеріали, що дискредитують українську державу та армію, пропагували нав’язані з Росії ідеї федералізації України", - сказано у повідомленні.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників у Львівській та Рівненській областях, оперативники спецслужби виявили комп’ютерну техніку з доказами отримання агітаторами вказівок з РФ та розміщення в інтернеті антиукраїнських матеріалів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України.

 
Фото прес-служби СБУ

Українська правда

Теми: СБУРівнеЛьвівінтернет
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