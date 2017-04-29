Північна Корея запустила балістичну ракету

Північна Корея здійснила невдалий запуск балістичної ракети.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело в Пентагоні.

Запущена ракета, ймовірно, була балістичною ракетою середньої дальності, яка називається KN-17, повідомив чиновник.

KN-17 є наземною ракетою, що використовує тверде паливо і запускається з мобільної установки.

Запуск здійснено з аеродрому Пукчанг, ракета не досягла моря, впавши за 35 кілометрів від аеродрому, уточнили в Пентагоні.

Випробування відбулось через кілька годин після того, як держсекретар США Рекс Тіллерсон закликав Організацію Об'єднаних Націй до збільшення тиску на Північну Корею.

"Всі варіанти реагування на майбутні провокації повинні залишатися на столі", - сказав Тіллерсон.

Він додав, що для протистояння північнокорейській агресії, за необхідності, можуть бути застосовані військові дії.