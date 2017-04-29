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Лівія з боєм затримала український танкер - ЗМІ

Субота, 29 квітня 2017, 03:20
Лівія з боєм затримала український танкер - ЗМІ

Лівійські військово-морські сили з боєм захопили два судна, підозрюваних в контрабанді нафти з північноафриканської країни. Одне із суден виявилось українським.

Про це заявив представник Лівійських ВМС Аюб Касем, повідомляє Reuters.

Касем повідомив, що одним із захоплених в полон суден є танкер "Рута" під українським прапором, а інше судно під назвою Stark ходило з прапором невстановленої африканської країни.

"Зіткнення тривали три години, але два танкера були успішно захоплені", - сказав він.

Інцидент стався в районі Сіді Саїд на захід від Тріполі. Касем не повідомив про будь-які втрати і не надав детальну інформацію про екіпажі суден або їх національності.

"Українська правда" в Threads

Теми: Лівіянафтаконтрабанда
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