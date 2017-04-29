Лівія з боєм затримала український танкер - ЗМІ
Субота, 29 квітня 2017, 03:20
Лівійські військово-морські сили з боєм захопили два судна, підозрюваних в контрабанді нафти з північноафриканської країни. Одне із суден виявилось українським.
Про це заявив представник Лівійських ВМС Аюб Касем, повідомляє Reuters.
Касем повідомив, що одним із захоплених в полон суден є танкер "Рута" під українським прапором, а інше судно під назвою Stark ходило з прапором невстановленої африканської країни.
"Зіткнення тривали три години, але два танкера були успішно захоплені", - сказав він.
Інцидент стався в районі Сіді Саїд на захід від Тріполі. Касем не повідомив про будь-які втрати і не надав детальну інформацію про екіпажі суден або їх національності.