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Трамп скасував заборону на шельфове буріння біля берегів США

Субота, 29 квітня 2017, 03:47

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який скасовує запроваджену Бараком Обамою заборону на видобуток нафти і газу на ряді шельфових родовищ біля берегів США.

Про це повідомляє BBC.

Скасування заборони на шельфові буріння на ділянках в Атлантичному і Тихому океанах, Мексиканській затоці і Арктиці відкриває шлях до збільшення видобутку нафти в США в момент, коли споживання енергоресурсів американською економікою наближається до найнижчого рівня за останні кілька років.

Запроваджена Бараком Обамою заборона на буріння була обумовлена міркуваннями захисту навколишнього середовища - Обама сподівався запобігти інцидентам, подібним великомасштабному розливу нафти в Мексиканській затоці в 2010 році.

Трамп мотивує скасування заборони прагненням створити робочі місця.

"Сьогодні ми звільняємо американську енергетику, щоб в майбутньому створити тисячі і тисячі прибуткових робочих місць в американському енергетичному секторі", - прокоментував Трамп свій указ.

Однак, на думку експертів, Трамп підписав указ не в найкращий час: видобуток нафти на материкових, в тому числі сланцевих, родовищах на території США зростає, а ціни на вуглеводні перебувають на досить низькому рівні.

Наприклад, інвестиції нафтових компаній в Мексиканську затоку в період з 2012 по 2017 рік впали на 75%.

Дональд Трамп послідовно критикує і намагається скасувати нормативні акти, видані його попередником. Однією з передвиборних обіцянок Трампа було "скасування та заміна" закону "Про доступну охорону здоров'я" (Obamacare), прийнятого зусиллями президента Обами.

Також президент послідовно критикує укладений Обамою договір щодо іранського ядерного досьє.

Теми: СШАнафта
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