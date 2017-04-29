Європа не планує розривати переговори про вступ Туреччини в ЄС

Туреччина для Євросоюзу не тільки країна-кандидат на вступ до ЄС, але також стратегічний партнер Європи в ряді областей.

Про це заявила глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні після завершення в столиці Мальти Валлетті неформальної Ради ЄС із закордонних справ, передає Інтерфакс-Україна.

"Роль Туреччини дуже важлива для Європейського союзу, зокрема, що стосується кіпрського питання, спільної боротьби проти тероризму, і це фундаментальний партнер по сирійській проблемі. Я могла б продовжувати перелік. Це член G20, це дуже важливий економічний партнер. Ви, втім, знаєте, що Європейський союз - головний економічний партнер Туреччини", - сказала Могеріні на прес-конференції.

За її словами, відносини ЄС з Туреччиною "виходять за межі контексту вступу в Європейський союз".

"І нас об'єднують питання, настільки ж важливі для союзу, як і для Туреччини", - запевнила високий представник ЄС із закордонних справ.

При цьому, зазначила вона, "процес вступу Туреччини, з точки зору ЄС, триває".

"Він не був припинений, не був перерваний, але в той же час не готується відкриття нових глав в переговорах, і, як для будь-якої країни-кандидата, критерії дуже ясні, добре відомі", - сказала глава європейської дипломатії, нагадавши, що мова , зокрема, йде про правову державу, демократію, повагу до фундаментальних свобод.

Тепер справа за турецькими партнерами проявити волю, щоб увійти в європейську сім'ю, а "правила клубу дуже ясні".

"Якщо ви хочете вступити в цей клуб, ви добре знаєте, що на вас чекає. І ми були б дуже раді прийняти їх в наш клуб, але водночас їм необхідно прояснити свою позицію. Ми дуже добре знаємо, якою є наша позиція", - заявила Федеріка Могеріні.

Оцінюючи референдум, що відбувся в країні, щодо змін до конституції, вона запевнила, що Євросоюз поважає "суверенне право будь-якої країни, включаючи Туреччину, приймати рішення щодо власної системи управління".

"Туреччина це зробила шляхом організації референдуму щодо поправок до конституції. Ми цілком шануємо результати референдуму, навіть якщо добре знаємо, що були і ще будуть апеляції і протести", - відзначила високий представник ЄС.

При цьому вона розраховує, що в ході зміни конституції Анкара врахує рекомендації Венеціанської комісії Ради Європи і спостерігачів БДІПЛ ОБСЄ (Бюро з демократичних інститутів і прав людини), особливо коли будуть отримані остаточні висновки спостережної місії.

"І водночас, природно, слід твердо наполягати на інклюзивності процесу, враховуючи, що сьогодні ми бачимо перед собою роз'єднану країну. Сильно роз'єднану", - вважає Могеріні.

Влада, за її словами, повинна поважати думку опозиційної частини суспільства, яка сказала "ні" на референдумі.