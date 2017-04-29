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На КПВВ до анексованого Криму черги: окупанти зволікають з пропуском

Субота, 29 квітня 2017, 12:13
На КПВВ до анексованого Криму черги: окупанти зволікають з пропуском

На контрольних пунктах в'їзду-виїзду до Криму "Чонгар" та "Чаплинка" з боку материкової України утворилися черги з майже 200 авто. 

Про це 29 квітня повідомили у Держприкордонслужбі України. 

"Контрольні служби окупаційної влади навпроти КПВВ "Чонгар"та "Чаплинка" четверту добу поспіль повільно оформлюють транспортні засоби, що прямують на півострів, що призвело до накопичення авто. Станом на 9:30 близько 200 автомобілів чекають на виїзд з материкової частини України", - зазначили у ДПСУ.

У Держприкордонслужбі зазначили, що для проїзду до Криму наразі краще обирати контрольний пункт в’їзду-виїзду "Каланчак", який працює в штатному режимі. 

 
Фото - прес-служба дПСУ
 

Теми: Криманексіякордон
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