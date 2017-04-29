У Киргизстані стався зсув ґрунту, 24 загиблих

У Киргизстані 24 людини загинули внаслідок зсуву ґрунту об’ємом мільйон кубометрів.

Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на дані МНС країни, зсув стався у суботу в селі Аюу Узгенського району, пошукові роботи на місці тривають.

Ведеться підготовка до евакуації 40 сімей з потенційно небезпечної ділянки.

За даними Міністерства охорони здоров’я Киргизстану, до лікарні госпіталізовані три людини, двоє з них доставлені з діагнозом "істеричний невроз", ще одна – з діагнозом "геморагічний інсульт".

За попередніми даними МНС Киргизстану, земляна маса накрила 7 будинків, в яких перебували 24 людини.