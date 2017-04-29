На Волині вилучили бурштину на майже $2 мільйони

На Волині СБУ та прокуратура вилучили понад тонну незаконно видобутого бурштину вартістю майже 2 мільйони доларів.

Про це 29 квітня повідомили у Службі безпеки України.

"Правоохоронці встановили, що організатором незаконної оборудки був один із мешканців міста Володимир-Волинський. Під час обшуків за місцем його проживання співробітники спецслужби вилучили понад тонну каменю. За висновками експертів, вартість вилученого бурштину за цінами "чорного ринку" становить майже 2 мільйони доларів", - повідомили в СБУ.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 240 та ч. 1 ст. 263 КК України.