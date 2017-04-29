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Бойовики обстріляли з "Градів" кладовище в Попасній

Субота, 29 квітня 2017, 21:16
Бойовики обстріляли з Градів кладовище в Попасній

Під обстріл з реактивних систем залпового вогню "Град" потрапило кладовище у селищі "ВРЗ" м. Попасна.

 
Всі фото поліції Луганщини

Як повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області, внаслідок обстрілу вщент зруйноване 21 поховання.

"Наслідки цього обстрілу могли бути страшними, адже кладовище розташоване поряд з приватним сектором населеного пункту", - йдеться в повідомленні.

 

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258 КК України "Терористичний акт".

Українська правда

Теми: Луганська областьАТО
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