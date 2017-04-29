Бойовики обстріляли з "Градів" кладовище в Попасній
Субота, 29 квітня 2017, 21:16
Під обстріл з реактивних систем залпового вогню "Град" потрапило кладовище у селищі "ВРЗ" м. Попасна.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області, внаслідок обстрілу вщент зруйноване 21 поховання.
"Наслідки цього обстрілу могли бути страшними, адже кладовище розташоване поряд з приватним сектором населеного пункту", - йдеться в повідомленні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258 КК України "Терористичний акт".
Українська правда