Бойовики обстріляли з "Градів" кладовище в Попасній

Під обстріл з реактивних систем залпового вогню "Град" потрапило кладовище у селищі "ВРЗ" м. Попасна.

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Як повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області, внаслідок обстрілу вщент зруйноване 21 поховання.

"Наслідки цього обстрілу могли бути страшними, адже кладовище розташоване поряд з приватним сектором населеного пункту", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258 КК України "Терористичний акт".

Українська правда