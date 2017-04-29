Кандидатів до Служби фінансових розслідувань перевірять на поліграфі

Щоб мінімізувати корупційну складову у Службі фінансових розслідувань, її співробітники пройдуть відповідний конкурс, який включатиме перевірку на поліграфі.

Про це на прес-брифінгу щодо законопроекту про створення Служби фінансових розслідувань сказав радник міністра фінансів Сергій Коваленко, повідомляє Укрінформ.

"З метою мінімізації корупційних ризиків ми передбачили досить високу зарплатню. Треба створити такі умови, щоб люди не були змушені займатись корупцією. Також не виключено, що в службу свідомо спробують потрапити люди, аби заробляти на корупції - тому для того, щоб їх відфільтрувати, має бути проведений якісний конкурс. В цей конкурс входить багато процедур і тестів, в тому числі й дослідження на поліграфі", - зазначив Коваленко.

Він нагадав, що основною метою міністерства при розробці законопроекту щодо Служби фінансових розслідувань було створення органу, який комплексно зможе протидіяти економічним злочинам і таким чином сприяти детінізації економіки, нівелюванню тиску на бізнес з боку правоохоронних органів, а також дозволить уникнути дублювання у сфері протидії економічній злочинності.

"Головна ідея законопроекту така - створюється новий правоохоронний орган, в який будуть відібранні нові люди, які пройдуть відповідні навчання, тренінги, отримають гідне забезпечення та будуть чітко виконувати свої обов'язки", - наголосив Коваленко.

У березні 2017 року уряд погодив проект закону про створення Служби фінансових розслідувань та направив його на розгляд Ради реформ.